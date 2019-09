Salzburg Airport ist für Fußball-Ansturm gerüstet

29.520 Fußballfans werden für das Champions League-Spiel am kommenden Dienstag erwartet. Noch wurde keine Zusatzmaschine aus Genk gemeldet. dennoch stehen die Mitarbeiter vom Salzburger Flughafen bereit. Und auch der Obus verdichtet seinen Fahrlpan zum Stadion. Am ersten von drei Heimspielen der Bullen gegen KRC Genk in der Bullen-Arena fahren die Öffis bis 0.45 Uhr.