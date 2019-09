Neymar: „Tat alles, um von hier gehen zu können“

Dass diese Rückkehr keine leichte werden würde, war allen Beteiligten klar. Als Fußball-Superstar Neymar am Samstag erstmals seit mehr als drei Monaten wieder für seinen Verein Paris Saint-Germain auflief, musste er sich laute und wütende Pfiffe der eigenen Fans anhören. Am Ende war der Brasilianer mit einem Traumtor Matchwinner beim 1:0 gegen Racing Straßburg (im Video). Und er sagte einem spanischen Journalisten etwas, was ziemlich vezweifelt klang,