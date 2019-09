Pacult zu Wettbetrug: „Konnte normal arbeiten“

Sperre wegen Manipulationen

„Als ich nach Albanien gekommen bin, stand schon eine internationale Sperre des Klubs wegen Spielmanipulation im Raum“, so Pacult. Details erfuhr er nicht. „Wir wussten nicht, um welche Spiele es geht.“ Anders als in Österreich werden die Spieler in Albanien auch nicht in Schulungen vor der Wettmafia gewarnt. „Weil es nie ein Thema war“, so Pacult. „Ich habe auch nie etwas miterleben müssen.“