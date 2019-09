Weißhaidinger-Sieg mit Stadionrekord in Ried!

Lukas Weißhaidinger ist beim Austrian Top-Meeting in Ried erwartungsgemäß eine Klasse für sich gewesen. Der Weltklasse-Diskuswerfer gewann Freitagabend mit einer Weite von 65,74 Metern und damit zugleich Stadionrekord. Mehrkampf-Rekordhalterin Verena Preiner nahm wie Ivona Dadic an zwei Bewerben teil. Über 100 m Hürden wurde Preiner in 13,61 Sek. Zweite, im Weitsprung mit 6,24 m Vierte.