Österreich - Finnland steht nach erstem Tag 1:1

„Wie erwartet“

„Das Spiel war so, wie ich es erwartet habe. Er hat sehr gut serviert und ich habe im zweiten Satz einige Chancen vergeben. Ich hatte auch noch Schwierigkeiten mit dem Timing. Ich habe lange kein Match gespielt, es war mein erstes Indoor-Match seit Monaten“, meinte Thiem noch auf dem Platz zu seiner auch etwas durchwachsenen Leistung. Seinen bisher letzten Wettkampf-Auftritt hatte Thiem in der ersten US-Open-Runde in New York absolviert und verloren. „Die US Open zähle ich nicht wirklich als Match, ich war da überhaupt nicht gesund. Mein letztes, richtiges Match war in Montreal“, erklärte Thiem. Doch jeder Sieg helfe ihm nun, das Timing wiederzufinden.