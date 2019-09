Türkei-Rallye: Mikkelsen und Neuville auf Platz 1

Der Norweger Andreas Mikkelsen und sein Hyundai-Markenkollege Thierry Neuville aus Belgien haben sich bei der Türkei-Rallye nach der Auftaktprüfung zeitlich an die Spitze gesetzt. Das Duo schrieb am Donnerstagabend auf der Ouvertüre in den Straßen von Marmaris eine Zeit von 2:02,6 Minuten an. Weltmeister Sebastien Ogier war Vierter (+1,7 Sek.), WM-Spitzenreiter Ott Tänak wurde Siebenter (4,2).