Dominic Thiem eröffnet Daviscup in Finnland

Österreich hatte Anfang Februar in Salzburg ohne den erkrankten Thiem das Heimspiel gegen Chile 2:3 verloren und damit die Chance auf die Teilnahme am Premieren-Finalturnier im November verpasst. Gespielt wird am Freitag (zwei Einzel) und Samstag (13.00/ein Doppel sowie zwei Einzel) auf zwei Gewinnsätze.