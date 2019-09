Noch einmal Badehose raus: 30 Grad am Wochenende

Wandern oder doch lieber Sprung ins kühle Nass?

Den Turbo schmeißt der Spätsommer dann ab Sonntag an. „Mit viel Sonnenschein sind am Ende der Woche bespielsweise im Inntal bereits 29 Grad zu erwarten“, berichtet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Eine Wanderung oder ein Badeausflug ist also allemal möglich, wenngleich der Sprung in die heimischen Seen mancherorts schon etwas frisch sein könnte. „So hat der Attersee noch immer eine Wassertemperatur von 21 Grad zu bieten, 22 Grad der Ossiacher See in Kärnten“, so Spatzierer. Etwas für eher Hartgesottene ist da schon der Sprung in den Bodensee mit 18 Grad, und wer es besonders frisch mag, dem ist der Achensee mit 15 Grad ans Herz zu legen.