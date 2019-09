Zirngast-Freispruch: „Emotionen waren ganz groß“

Urteil erst in einer Woche rechtskräftig

Rechtskräftig wird das Urteil erst nach sieben Tagen, in denen die Staatsanwaltschaft noch Berufung einlegen kann. Das sei aber sehr unwahrscheinlich. Nachdem Zirngast alle rechtlichen und persönlichen Angelegenheiten in der Türkei geklärt hat, wolle er in etwa einer Woche nach Österreich zurückkehren.