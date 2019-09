Ronaldo-Viererpack bei Portugals 5:1 in Litauen!

Trotz eines verschossenen Foulelfers von Kane (65.) läuft die Offensive der Engländer, die nun in 43 Qualifikationsspielen in Serie ungeschlagen sind, in der laufenden Qualifikation auf Hochtouren: In den vier gewonnenen Spielen erzielten sie 20 Tore, im Schnitt also fünf pro Spiel. Gegen den Kosovo war Sterling der überragende Spieler mit einem Tor und drei Assists. Die Defensive hingegen machte keine gute Figur. Keane patzte mit dem Ballverlust in der ersten Minute, Innenverteidiger-Kollege Harry Maguire leistete sich ein dummes Foul, das mittels Penalty zum 3:5 führte.