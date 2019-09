Teamchef Foda: „Jetzt noch vier Finalspiele“

Österreichs Teamchef Franco Foda ist am Dienstag nach dem EM-Qualifikationsspiel in Polen (0:0) zwar nur mit einem Punkt im Gepäck, aufgrund der Leistung aber optimistisch in Wien gelandet. „Der Punkt kann am Ende des Tages sehr, sehr wichtig sein“, meinte der Deutsche. „Jetzt gibt es noch vier Finalspiele.“ Das erste davon am 10. Oktober in Wien gegen Israel mit Trainer Andreas Herzog.