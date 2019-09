Ausbeutung von Wildtieren auch mitten in Europa

Elefantenreiten in Deutschland

Für nur fünf Euro kann man in Deutschland auf einem Elefanten reiten. Gäste, die tiefer in die Tasche greifen, können um 180 Euro noch mehr Zeit mit einem Elefanten verbringen. Dann darf das Tier nicht nur geritten, sondern auch gefüttert, gewaschen und spazieren geführt werden. Sind die Elefanten gerade nicht gebucht, führen sie in der Manege Kunststücke vor. Dabei sitzen sie auf kleinen Stühlen, spielen Fußball, stehen auf einem Bein oder lassen einen Artisten auf ihnen klettern. Jedes Jahr gibt es auch ein Tauziehen zwischen den Elefanten und Dorfbewohnern. Im Winter müssen die Tiere Schlitten ziehen.