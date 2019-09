ECA schwächt Europacup-Reformpläne ab - vorerst!

Die europäische Klub-Vereinigung ECA ist mit ihren Reformplänen für die Europacup-Bewerbe weiter zurückgerudert. Am ersten Tag der ECA-Generalversammlung in Genf waren die teils drastischen Ideen für eine Neuordnung der Champions League und Europa League von 2024 an anscheinend kein Thema mehr. „Wir haben verschiedene Ansichten zu den Formaten“, sagte ECA-Chef Andrea Agnelli am Montag.