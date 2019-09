Kickl durfte nicht zur Polizei am Brenner

Wahlkampf am Brenner – so hatte sich Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl samt seiner Entourage den Besuch am Montag in Tirol vorgestellt. Konkret wollte Kickl, quasi als früherer „Hausherr“, die grenzpolizeiliche Sondereinheit „Puma“ besuchen. Immerhin hatte er als blauer Minister diese Truppe selbst initiiert. „Überraschenderweise wurde ich ausgesperrt“, ärgerte sich Kickl bei einem Pressetermin im FPÖ-Bürgerbüro in Innsbruck. Man habe ihm den Zutritt zu dieser Dienststelle verwehrt. „Das gab es in Jahrzehnten nicht. Schwarze Politiker gehen bei Polizeiinspektionen ja ein und aus.“