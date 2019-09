Erneut Brandsatz auf eine FPÖ-Zentrale geworfen

Auf die FPÖ-Bezirkszentrale in Feldbach in der Steiermark ist am Wochenende ein Brandanschlag versucht worden. Der Brandsatz prallte an der Alu-Glasfassade des Gebäudes ab und verbrannte am Boden. Die Täter rissen zudem ein Messingschild aus dem Mauerwerk und beschädigten mehrere Werbeplakate. Klubobmann Norbert Hofer verurteilte Montagfrüh die „gewalttätige Attacke“.