Keine DNA-Spuren des Verdächtigen (20) am Tatort

An dem Anschlag am 12. August in der Zeit von 1.40 bis 2.07 Uhr in der niederösterreichische Landeshauptstadt waren vier Personen beteiligt gewesen, wie ein von den Freiheitlichen veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigte. 5000 Euro wurden in der Folge für Hinweise ausgelobt. Wenige Tage später wurde ein Verdächtiger gefasst. Die Ermittlungen bezüglich der Ausforschung weiterer Verdächtiger seien im Gange, so der Staatsanwaltschaftssprecher.