Das kommt im Herbst: Programm gegen die Routine

Eröffnet wird die Saison am Donnerstag mit der Begrüßung der neuen Grazer Stadtschreiberin Volha Hapeyeva, die für Zeyn Joukhadar eingesprungen ist, der kurzfristig abgesagt hat. Die Lyrikerin beschäftigt sich in ihren Texten in schlichter Sprache mit komplexen Themen wie Krieg, Tod und dem Geschlechterverhältnis. Eine spannende Autorin für den Start in eine spannende Literaturhaus-Saison.