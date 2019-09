4 Tote in Berlin: Medizinischer Notfall Ursache?

Der Porsche Macan war am Freitag kurz nach 19 Uhr an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße im Bezirk Berlin-Mitte über einen Gehweg in einen Bauzaun gerast und in einem verwilderten Grundstück gelandet. Auf dem Gehsteig spazierende Passanten, unter ihnen der drei Jahre alte Bub und seine Oma, wurden von dem Wagen, der auch mehrere Poller sowie einen Ampelmast streifte, erfasst.