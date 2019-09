Tödlicher Unfall: Steirerin wurde verurteilt

Der Unfall ereignete sich zwei Tage vor Weihnachten in der Weststeiermark am Autobahnzubringer Mooskirchen. Zeugen gaben an, dass die Angeklagte sehr schnell gefahren war und auf die linke Fahrbahn geriet. Sie selbst erklärte, sich nicht schuldig zu fühlen und sich an gar nichts erinnern zu können. Andere Autofahrer sprachen davon, dass die tief stehende Sonne stark geblendet und die Sicht eingeschränkt habe.