Wohnung wegen brennender Kerze in Vollbrand

Vermutlich wegen einer brennenden Kerze in der Küche ist in der Nacht auf Freitag eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Landeck in Tirol in Vollbrand geraten. Die 77-jährige Wohnungsinhaberin konnte sich in den Hausgang retten und um Hilfe rufen. Sie wurde evakuiert und mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.