Auf den Bahamas werden Dutzende Tote befürchtet

Überschwemmungen und starke Winde vor der US-Küste

Am Donnerstagabend befand sich „Dorian“ vor den Küstengebieten der Bundesstaaten North und South Carolina. Auch dort kam es in Küstennähe zu Überschwemmungen. Zahlreiche Häuser wurden abgedeckt, Bäume und Strommasten stürzten um. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Überschwemmungen und Sturzfluten. In der bei Touristen beliebten Küstenstadt Charleston in South Carolina waren am Donnerstag bereits einige Gegenden überschwemmt.