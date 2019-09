Grünen-Chef servierte zum Mittagessen „Wuchtln“

Via Facebook hatten die Landesgrünen ein politisches Mittagessen mit ihrem bundesweiten Spitzenkandidaten verlost. Die zehn Gewinner legten Werner Kogler am Donnerstag im Urbankeller ein breites Menü an Fragen vor. Dessen würzige und knackige Antworten waren ganz nach dem Geschmack der Polit-Gourmets.