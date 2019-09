Erste Hurrikan-Ausläufer trafen auf US-Ostküste

Die ersten Ausläufer des Hurrikans „Dorian“ haben die US-Ostküste erreicht. Am Donnerstag bewegte er sich vor der Küste von South Carolina weiter Richtung Nordosten und entwickelte dabei Windböen mit einer Geschwindigkeit von 175 Stundenkilometern In der Nacht trafen starker Regen und heftigen Winde auf die Küstengebiete, Teile der Innenstadt von Charleston sind bereits überschwemmt, Dutzende Straßen wurden gesperrt. Das Nationale Hurrikan-Zentrum mahnte auch, der Sturm könnte am Freitag in North Carolina nicht nur sehr nah an die Küste heranreichen, sondern dort womöglich auch auf Land treffen.