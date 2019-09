Lukaku: Eigene Fans verharmlosen Rassismus-Eklat

Bevor der Belgier zum entscheidenden 2:1-Tor per Elfmeter traf, hatten die Anhänger von Cagliari Affenlaute in Richtung des Stürmers von sich gegeben. Lukaku reagierte darauf mit einem emotionalen Posting via Instagram: „Meine Damen und Herren, es ist 2019. Aber anstatt vorwärts zu gehen, gehen wir rückwärts.“