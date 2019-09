Jetzt „Avengers: Endgame“ im Wohnzimmer erleben

Ein Intro der Regisseure Anthony und Joe Russo liefert zudem einen tiefen Einblick in die Welt der gefeierten Comicfiguren aus dem Hause Marvel und des epischen, letzten Gefechts. „In Gedenken an Stan Lee“ bietet eine herzergreifende Hommage an den großen Stan Lee. Ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht die Featurette über Robert Downey Jr.s Casting, welches den Beginn seiner erfolgreichen Reise als Iron Man markiert. Neben weiteren Extras kommt man dank zwei Character-Featurettes außerdem Captain America und Black Widow so nah wie nie zuvor.