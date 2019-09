User über Hirscher: „Danke für die tolle Karriere“

Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann und irgendwann ist es auch für den größten Skirennfahrer Österreichs zu Ende. „Ich wollte es nicht übersehen. Ich bin am Zenit. Es war wichtig, am Höhepunkt aufzuhören und als Sieger zu gehen“, sagte Hirscher in seiner Pressekonferenz gestern Abend.