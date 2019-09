Hirscher: „War wichtig, am Höhepunkt aufzuhören!“

Nun, zum Abschluss seiner Karriere, sei es ihm jedenfalls wichtig gewesen, „dass wir in so einem Rahmen noch einmal zusammenkommen, sprach er die Abschiedsveranstaltung im “Gusswerk„ an. Weil ich glaube, dass das eine super Gelegenheit ist, noch einmal Danke zu sagen für so eine gewaltige Zusammenarbeit, die wir über so viele Jahre gehabt haben. Jetzt freue ich mich, dass es so ist, wie es heute dasteht.“ Die letzten zwei Wochen seien sehr turbulent gewesen. „Man kann sich das vorstellen: Es ist kein Berufswechsel, es ist kein Jobwechsel - es ist ein Leben, das man von heute auf morgen beendet. Ich bin gespannt, was die Zukunft für mich bringen wird. Es wird sicherlich sehr spannend“, so Hirscher. Letztlich richtete er auch einen Dank an all jene Fans, die mit ihm bei den vielen, vielen Rennen seiner Karriere mitgefiebert hatten: „Danke, dass ich zehn Jahre durch eure Wohnzimmer carven durfte!“