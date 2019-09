Schäden in Landwirtschaft in Höhe von 150 Mio. €

Der zweitwärmste Sommer der Messgeschichte brachte Hitzewellen und Trockenheit. Vor allem in Teilen Niederösterreichs, Oberösterreichs, Oberkärnten, der Obersteiermark sowie im Nord- und Mittelburgenland sei es im heurigen Jahr „viel zu trocken“ gewesen, erklärt Pressesprecher Mario Winkler. „Während das Wintergetreide trotz eines überdurchschnittlich warmen und vor allem im Norden niederschlagsarmen April - aber einem kühlen und regnerischen Mai - glimpflich davongekommen ist, haben mangelnder Niederschlag und die hohen Temperaturen in den Sommermonaten vielerorts das Grünland und den Mais in Mitleidenschaft gezogen“, so Winkler.