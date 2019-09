„Reform-Lawine“ im Davis Cup rollt weiter!

Am Beispiel des österreichischen Teams stellt sich der vom Internationalen Verband (ITF) am Mittwoch präsentierte neue Modus folgendermaßen dar: Gewinnt die Truppe von Stefan Koubek nächste Woche das Play-off-Duell in Finnland, spielt sie im März im Weltgruppen-Play-off um einen von zwölf Qualifikationsplätzen für das für November 2020 angesetzte Finalturnier in Madrid. Bei einem Sieg auch im März ginge es in der spanischen Hauptstadt um den Davis-Cup-Titel.