Indonesien lässt zehn Millionen Eier vernichten

Ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums sagte am Mittwoch: „Es gibt ein Überangebot an Hühnern. Das wollen wir reduzieren.“ Die Regierung appellierte deshalb an die Züchter, Eier zu vernichten. In dem Inselstaat mit seinen mehr als 260 Millionen Einwohnern muss ein Großteil der Bevölkerung mit umgerechnet wenigen Euro pro Tag auskommen.