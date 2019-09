Manchester City monatelang ohne Laporte

Englands Meister Manchester City muss aller Voraussicht nach lange Zeit auf Innenverteidiger Aymeric Laporte verzichten. Der 25-jährige Franzose wurde am Mittwoch in Barcelona operiert, nachdem er zuletzt im Meisterschaftsspiel gegen Brighton (4:0) am linken Knie einen Knorpel- und Meniskusschaden erlitten hatte.