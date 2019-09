Mopedfahrer (16) versuchte vor Polizei zu flüchten

Was war denn da los? Völlig außer Kontrolle schien ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag in Kössen. Der junge Mann versuchte auf einem Moped mit gefälschtem Kennzeichen vor der Polizei zu flüchten, wählte dabei den Weg durch eine Hecke, scheiterte an einem Holzzaun und verletzte schließlich einen der Polizisten, als dieser ihn am Arm erfasste und der Jugendliche erneut davon rasen wollte.