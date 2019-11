So schmecken Lebensmittel ohne Kalorien wirklich

Pasta, Schokolade, fettige Salatdressings - all diese Lebensmittel zeichnen sich durch einen sehr hohen Kalorienanteil aus. Vor allem Bodybuilder und Sportler versuchen in ihren Diätphasen, diese Lebenmittel durch Diät-Alternativen zu ersetzen. Für die Nahrungsmittelindustrie ein gefundenes Fressen. Nicht umsonst gibt es mittlerweile alles, was gut schmeckt, auch in der Zero- oder Light-Variante. Doch wie schmecken Nudeln, die komplett ohne Kalorien auskommen? Wir haben einige der 0-Kalorien-Lebensmittel getestet und ein Urteil gefällt.