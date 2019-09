Reals Navas zu PSG, von dort kommt dafür Areola!

FC Barcelona verleiht Rafinha an Celta Vigo

Der FC Barcelona verlieh indes Rafinha für eine Saison an den Liga-Konkurrenten Celta Vigo. Wie der spanische Fußball-Meister am Montagabend bekannt gab, werden für den 26-jährigen Mittelfeldspieler rund 1,5 Millionen Euro Leihgebühr fällig. Vor seinem Wechsel verlängerte der brasilianisch-spanische Doppelstaatsbürger seinen Vertrag bei Barcelona noch bis Sommer 2021. Der bei Barcelona ausgebildete Rafinha spielte im Nachwuchs für spanische Auswahlteams, entschied sich danach aber, für Brasilien anzutreten. Mit der „Selecao“ gewann er 2016 Gold beim Olympischen Fußball-Turnier.