DAS nimmt sich Marcel Sabitzer im ÖFB-Team vor!

Das gilt auch, um im Team einen Führungsanspruch stellen zu können. „Das kannst du nur machen, wenn du Leistung bringst, wenn du dauerhaft beim Nationalteam dabei bist“, meinte Sabitzer. „Ich hatte die letzten Jahre immer mal wieder Verletzungen, wo ich wieder Lehrgänge verpasst habe. Da ist es halt schwierig, dass du vorne weggehst.“ Seit Sommer 2018 versäumte Sabitzer allerdings nur im November zwei Länderspiele - für das Duell mit Lettland am Freitag (20.45 Uhr) in Salzburg und das Gastspiel am Montag in Polen hat er sich viel vorgenommen. „Ich will da weitermachen, wo ich in Leipzig aufgehört habe. Ich will der Mannschaft helfen mit Toren, mit Vorlagen - das ist mein Anspruch bei jedem Spiel“, betonte der Steirer. „Dass es nicht immer funktioniert, ist halt so, sonst wäre ich ganz woanders.“