ÖFB-Team trifft sich: Der Fluch und „Alaba Junior“

Das Baby: Erfreulicher die Nachrichten aus München. David Alaba zeigte nach seinem Treffer gegen Mainz (sein siebentes Freistoßtor in der Bundesliga, kein anderer aktueller Bundesliga-Spieler erzielte mehr direkte Freistoßtore) den „Schnuller-Jubel“, twitterte dann später: „Alaba Junior is on the way“. „Alaba Junior“ - es wird ein Bub, ist schon bestätigt. Aber alle werden David fragen: Hast du die werdende Mutter Shalimar Heppner schon geheiratet?