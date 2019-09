Beim Verladen einer Palme von Auto überrollt

Ein 39-Jähriger aus Rohrbach war am 31. August gegen 10.50 Uhr in Oepping mit dem Verladen einer Palme in den Kofferraum des Pkw einer 41-Jährigen beschäftigt. Währenddessen machte sich der in einer Entfernung von 30 Metern auf einer Anhöhe stehende Pkw des 39-Jährigen selbstständig und rollte in Richtung der Personen. Das Fahrzeug des 39-Jährigen prallte gegen den Pkw der 41-Jährigen, der zur Seite geschoben wurde. Der Mann und die Frau wurden weggestoßen und blieben mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Sie wurden in das Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert.