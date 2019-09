Tanz, Tracht und Tradition

Volxmusik on air

Der Samstag steht ganz im Zeichen der „Volxmusik on Air“, wenn traditionelle Klänge auf moderne Volksmusik treffen: Am Vormittag wird der Landhaushof zur Bühne für den Oberlandler-Kirtag, ab 20 Uhr laden Dirigent Marcus Merkel und die Grazer Philharmoniker zu einem stimmungsvollen Konzertabend voller beschwingter Orchester-Klänge auf den Hauptplatz - mit ihren Hits zu Gast ist auch Amadeus-Award-Gewinnerin Ina Regen. Auch auf dem Freiheits- und Karmeliterplatz warten kulinarische und musikalische Highlights auf die Besucher.