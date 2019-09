Admira: Die Geier haben nun auch Geyer im Visier

Jimmy Hoffer war nach dem Schlusspfiff ein begehrtes Objekt. Zahlreiche Selfies mit Fans vor der Tribüne, in der Hand ein (glühender) Stift für Autogramme. Erinnerungen wurden wach. An schöne, glorreiche Zeiten in der Südstadt. Aber davon ist die Admira derzeit meilenweit entfernt. Dessen ist sich auch Legende Jimmy, der gegen Mattersburg - ebenso wie der zweite Heimkehrer Markus Lackner - erstmals seit seiner Rückkehr in der Startelf gestanden war, bewusst: „Das war einfach schlecht. Ich kann’s nicht erklären, warum.“