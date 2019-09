Freundin in „Gosch’n gehaut“

Stundenlang soll der Angeklagte im Herbst 2010 in seiner Wohnung im Bezirk Oberpullendorf auf seine damalige Freundin eingeprügelt haben. Ihr einen Sack über den Kopf gezogen und sie in der Badewanne unter Wasser getaucht haben. Anschließend habe er sie eingesperrt und am nächsten Morgen „immer und immer wieder“ vergewaltigt, bis „ich in meinem eigenen Blut gelegen bin“, wie das Opfer in einer per Video erfolgten Vernehmung aussagte. Die Folgen: ein im Spital diagnostiziertes Schädel-Hirn-Trauma, ein gebrochenes Nasenbein und mehrere zertrümmerte Rippen sowie zahlreiche Prellungen. Auch psychisch ging es der Frau dermaßen schlecht, dass sie sich erst sieben Jahre später traute, ihren Peiniger anzuzeigen. Bekannte sich dieser zum Prozessauftakt in Eisenstadt im Frühjahr nicht schuldig, konnte die zweite Verhandlung gar nicht stattfinden, weil der Beschuldigte sturzbetrunken randalierend im Justizzentrum erschienen war.