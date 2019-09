Regelverstoß? Untersuchung nach Hamilton-Aussage

Private Einblicke

Übrigens: Auf seinem Instagram-Account gab der Mercedes-Pilot spontan private Einblicke mit einem Instagram-Video. Hotels möge er nicht mehr besonders, sagte Hamilton in die Kamera seines Smartphones und spazierte anschließend durch die geräumige Wohnung, in der er am Renn-Wochenende bei Spa-Francorchamps lebt. „Das mache ich nicht so oft“, sagte der fünfmalige Weltmeister und grinste.