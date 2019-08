Canadi-Klub Nürnberg holt nur 2:2 gegen Heidenheim

ÖFB-Legionär Nikola Dovedan hat am Freitagabend per Flugkopfball in der 30. Minute gegen seinen Ex-Klub Heidenheim getroffen. Trotzdem musste sich Nürnberg nach 2:0-Führung bis zur 82. Minute am Ende im Heimspiel der zweiten deutschen Bundesliga mit einem 2:2 begnügen.