„Salty Bars“ sind jetzt der Renner auf Hochzeiten

Vor allem in den USA gibt es am Hochzeitsbuffet die sogenannte „Candy-Bar“. Eine kleine Kollektion an bunten Süßigkeiten, Lollis und Kuchen, an dem sich die Gäste nach Herzenslust bedienen können. Nun geht der Trend in eine andere Richtung: Viele ersetzen die süße Naschtheke durch Buffet mit salzigen Snacks. Dort findet man statt Keksen Cracker, statt Cake-Pops Soletti und statt Schokolade gibt es Chips. Besonders beliebt sind auch selbstgebackene salzige Snacks, wie Brezeln oder Brotchips, die mit Dip serviert werden. Das Buffet dient der Überbrückung bis zum eigentlichen Hochzeitsessen. Der Vorteil an den salzigen Snacks ist, dass sie nicht so schwer im Magen liegen wie Süßigkeiten. Außerdem machen Soletti und Co. ja bekanntlich Appetit auf mehr. Und so sehen die „Salty Bars“ schließlich aus: