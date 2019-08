E-Biker (84) bei Unfall getötet - Lenker flüchtete

Auch das Team eines Notarzthubschraubers konnte nicht mehr helfen - der Pensionist starb noch an der Unfallstelle. In der Zwischenzeit konnten Polizisten den mutmaßlichen Todeslenker stellen. Dieser machte nach ersten Angaben einen verwirrten Eindruck. „Er gab an, sich nicht sicher zu sein, ob er das Fahrzeug gelenkt hatte“, heißt es. Der Verdächtige wurde von Sanitätern erstversorgt und dann ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem tragischen Unglück laufen noch auf Hochtouren.