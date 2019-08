Schon Max Reinhardt hielt Flamingos am Schloss

Für seine rauschenden Feste in den Zwanziger Jahren war Regisseur Max Reinhardt um keinen Gag verlegen: So kaufte er sich auch in der Tierhandlung Ruhe in Alfeld mehrere Flamingos. Ludwig Ruhe handelte bis in die Siebziger Jahre mit allen Exoten: Ob Nashorn oder Sibirischer Tiger – Ruhe hatte alles vorrätig, bis das Artenschutzabkommen ihm einen Strich durch die Rechnung machte.