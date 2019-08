Red-Bull-Chef Marko: „Glauben an die Titelchance!“

„Wir waren bei den letzten vier Rennen auf unterschiedlichsten Streckencharakteren überall schnell. Und genau das stimmt uns sehr positiv“, sagte Helmut Marko vor dem Klassiker in Spa. „Aber“, so der Red-Bull-Motorsportchef, „wir bringen jetzt einmal für Alex Albon einen neuen Motor, nehmen dadurch eine Rückversetzung in Kauf, weil wir das nicht erst in Singapur machen wollten. Dort sind ja die Überholmöglichkeiten gleich null.“ Bei Max Verstappen wird die Ausbaustufe eine Woche später in Monza gezündet.