Falschgeld im Darknet: Kärntner wurde verurteilt!

Es wird so leicht gemacht - ein paar Mausklicks, eine nicht nachvollziehbare Finanztransaktion im Darknet und schon werden aus 26 echten Euro 50 Euro Falschgeld. Immer mehr junge Kärntner glauben so, ans große Geld zu kommen; so auch ein 20-Jähriger, der an einer Tankstelle mit falschen Fünfzigern bezahlen wollte.