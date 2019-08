Firmenchef (29) zahlte Rechnungen nicht: Betrug!

„Bei ihrem Insolvenzregister wird mir schlecht“, nahm sich Richterin Sandra Preßlaber am Innsbrucker Landesgericht kein Blatt vor den Mund. Trotz seiner erst 29 Jahre schlitterte der fleißige Arbeiter in Privatkonkurs und führte zwei selbst gegründete Firmen in die Insolvenz. Lehre war ihm dies offenbar keine.