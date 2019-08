Vierter Fund: 1,5 Tonnen Teigtascherl entdeckt

Marktamt und Finanzpolizei sind in Wien in Sachen illegale Teigtascherlproduktion erneut fündig geworden. In einer Wohnung in Margareten wurden insgesamt 1,5 Tonnen der illegal hergestellten Speise entdeckt und beschlagnahmt. Die hygienischen Zustände seien „äußerst bedenklich“ gewesen, informierte das Marktamt via Facebook.