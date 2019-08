Dritte Teigtascherl-Fabrik in Wien ausgehoben

Schlag auf Schlag geht es im Fall von illegal produzierten Teigtascherln in Wien: Nun konnte die mittlerweile dritte Produktionsstätte ausgehoben werden. Nach Fabriken, oder besser gesagt Wohnungen in den Bezirken Favoriten und Penzing stieß das Marktamt diesmal in einer Wohnung in Döbling auf unzählige gefüllte asiatische Teigtascherl. Und auch in diesem Fall war Hygiene offenbar ein Fremdwort.